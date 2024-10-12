اتحاد الكرة التونسي يناشد الحكام لإنهاء الإضراب

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا يناشد من خلاله الحكام لإنهاء حالة الإضراب الحالية.

وأضرب الحكام عن إدارة مباريات الجولة الأولى للدرجة الثانية اليوم -السبت- بسبب عدم سداد مستحقاتهم.

وجاء بيان الاتحاد التونسي كالتالي:

تأسف هيئة التسوية على تنفيذ الحكام إضرابا عن إدارة مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية وإقدامهم على هذه الخطوة رغم تعهد الهيئة بالإيفاء بكل تعهداتها المتعلقة بخلاص مستحقات الحكام المتخلدة بالذمة.

ولم تدخر الهيئة أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير السيولة اللازمة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة، ورغم دقة الظرف الذي يتزامن مع خوض المنتخب الوطني لمباريات هامة ومصيرية في تصفيات كأس إفريقيا للأمم والتي تتطلب تكاتف الجهود والوقوف جميعا خلف المنتخب الوطني والراية الوطنية.

كما ترجو الهيئة من الحكام ترجيح العقل و عدم مواصلة الإضراب يوم غد الأحد حتى نجنب:

- أندية الرابطة المحترفة الثانية مشاق السفر من جهة وتكبدهم مصاريف تثقل كاهل ميزانياتهم في وقت هم في أمس الحاجة للأموال.

- المؤسسة الأمنية وبقية مؤسسات الدولة من حماية مدنية وإدارات المنشات الرياضية من تجنيد منظوريها لتنظيم المقابلات وإهدار للمال العام.

- مختلف ممثلي وسائل الإعلام المرئي و المجموعة و المكتوب و المؤسسات الإعلامية المالكة لحقوق البث و الرقمي لإيفاد منظوريها من تفنيين وصحفيين و مصورين و غيرهم و كذلك تسخير كل الوسائل التقنية لتغطية المباريات.

- أحباء الفرق مشاق التنقلات إلى الملاعب لمآزرة أنديتهم.

وعليه، فإنها تدعوهم إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على سمعة ومكانة كرة القدم التونسية بصفة عامة والتحكيم التونسي بصفة خاصة في الداخل وفي الخارج وفك الإضراب وإدارة ما تبقى من مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.