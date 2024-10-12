مران منتخب مصر - استشفاء الأساسيين في الفندق قبل لقاء موريتانيا
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 22:24
كتب : FilGoal
خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرانه اليوم السبت استعدادا لمواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.
وأقيم المران في استاد القاهرة الدولي وبدأ في الرابعة عصرا.
وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة موريتانيا أمس تدريبات استشفائية بفندق الإقامة.
وخاض باقي اللاعبين تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
وحضر محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، مران منتخب مصر اليوم.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب في الرابعة عصر غدا إلى موريتانيا.
🔴📸 | خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه في الرابعة عصر اليوم استعداداً لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ١٥ أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب .
خاض اللاعبين الأساسيين… pic.twitter.com/Td3yo6g1WP— EFA.eg (@EFA) October 12, 2024
ويطير منتخب مصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة غدا الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.