مران منتخب مصر - استشفاء الأساسيين في الفندق قبل لقاء موريتانيا

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرانه اليوم السبت استعدادا لمواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأقيم المران في استاد القاهرة الدولي وبدأ في الرابعة عصرا.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة موريتانيا أمس تدريبات استشفائية بفندق الإقامة.

وخاض باقي اللاعبين تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وحضر محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، مران منتخب مصر اليوم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب في الرابعة عصر غدا إلى موريتانيا.

🔴📸 | خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه في الرابعة عصر اليوم استعداداً لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ١٥ أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب .

ويطير منتخب مصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة غدا الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة ضد موريتانيا يوم الثلاثاء القادم.

وسيغيب محمد صلاح عن قائمة المنتخب من أجل إراحته، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.