مران منتخب مصر - استشفاء الأساسيين في الفندق قبل لقاء موريتانيا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرانه اليوم السبت استعدادا لمواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأقيم المران في استاد القاهرة الدولي وبدأ في الرابعة عصرا.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة موريتانيا أمس تدريبات استشفائية بفندق الإقامة.

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وخاض باقي اللاعبين تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وحضر محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، مران منتخب مصر اليوم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب في الرابعة عصر غدا إلى موريتانيا.

ويطير منتخب مصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة غدا الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة ضد موريتانيا يوم الثلاثاء القادم.

وسيغيب محمد صلاح عن قائمة المنتخب من أجل إراحته، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

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