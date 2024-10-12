بالأرقام - كيف تتأثر نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر موافقته على غياب صلاح من أجل إراحته، في ظل اقتراب المنتخب الأكثر تتويجا في إفريقيا من التأهل.

وستكون تلك المباراة رقم 44 التي يغيب خلالها صلاح عن منتخب مصر منذ خوضه المباراة الودية الأولى، ودون احتساب بطولة كأس العرب 2021.

فماذا يفعل منتخب مصر بدون قائده في غيابه، هذا ما تجيب عنه الأرقام.

بداية، ارتفع عداد المباريات الدولية الرسمية لـ محمد صلاح لـ 101 عقب مباراة موريتانيا أمس والتي دوّن فيها هدفه الـ 57 في الشباك.

وبات منتخب موريتانيا الضحية رقم 29 لثاني هدافي مصر تاريخيا. (طالع التفاصيل)

وخلال مشاركاته، صلاح حقق الفوز في 63 مباراة مع منتخب مصر بنسبة 62.3% وتعادل 17 وخسر في 21 مباراة.

وسجل المنتخب 181 هدفا في وجود صلاح، ساهم خلالها في 90 هدفا بواقع 57 هدف و33 تمريرة حاسمة.

لكن الأمور تختلف في غياب صلاح.

بدون صاحب القميص رقم 10 خاض منتخب مصر 43 مباراة، فسجل الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 وخسر 13.

نسبة الانتصارات تقل في غياب صلاح من 62.3% لـ 41.8%.

فيما ترتفع نسبة الخسارة من 20.7% إلى 30.2%.

وسجل المنتخب خلال الـ 43 مباراة 54 هدفا فقط.

تهديفيا فإن نسبة الأهداف تتراجع في غياب صلاح.

في وجوده يصل معدل منتخب مصر التهديفي لـ 1.79 هدفا لكل 90 دقيقة، وفي غيابه يتراجع المعدل لـ 1.2 هدفا لكل 90 دقيقة.

صلاح مع العميد

ستكون مباراة موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل هي الثامنة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، والثالثة التي يغيب عنها صلاح تحت قيادة العميد.

قائد المنتخب غاب عن أول مباراتين ضد نيوزيلاندا وكرواتيا بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل تام والتي تعرض لها في أمم إفريقيا.

في غيابه فاز منتخب مصر على نيوزيلاندا 1-0 بفضل هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وفي نهائي كأس العاصمة الإدارية خسر المنتخب من كرواتيا بنتيجة 4-2 إذ سجل رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

في حضور صلاح وخلال 5 مباريات ساهم القائد في 4 أهداف.

فسجل 3 أهداف، ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم وضد بوتسوانا وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا، وسبقها بصناعة هدف الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1.

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المنتخب في غياب صلاح سجل 3 أهداف خلال مباراتين، بواقع 1.5 لكل 90 دقيقة، وفي حضوره سجل 12 هدفا ساهم خلالها بـ 4 أهداف أي الثلث، ولم يخسر أي مباراة، وسجل معدلا تهديفيا أفضل بواقع 2.4 هدفا لكل 90 دقيقة.

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في النهاية تأثير صلاح واضح على منتخب مصر، وحسام حسن يجد الحلول المتمثلة في مصطفى محمد أو محمود حسن "تريزيجيه" الذي سجل 5 أهداف تحت قيادته وكذلك رامي ربيعة كأحد الحلول وصاحب الـ 4 أهداف تحت قيادته، بالإضافة لعمر مرموش.

غياب صلاح أمام موريتانيا ربما سيفتح المجال لحسام حسن من أجل إيجاد الحلول الهجومية المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود وهو ضمان التأهل لأمم إفريقيا قبل الوصول للشهر المقبل.

نتائج منتخب مصر في غياب صلاح

فوز (18): نيجيريا – موريتانيا – مالاوي- تشاد – ليبيا – بوركينا فاسو – توجو (3) – إيسواتيني – تنزانيا – بوتسوانا – أنجولا – ليبيريا (2) – جنوب السودان -إثيوبيا – نيوزيلاندا.

تعادل (12): العراق – عُمان – بوتسوانا – غينيا – غانا – الكويت – كولومبيا – النيجر – كينيا – جزر القُمر – كاب فيردي – الكونغو الديمقراطية.

هزيمة (13): البرازيل – غانا – كوت ديفوار – قطر – تشاد – الأردن – بلجيكا – أوروجواي – نيجيريا – إثيوبيا – كوريا الجنوبية – كرواتيا.