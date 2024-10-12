سموحة يضم الإيفواري كونيه

حسم نادي سموحة صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

وأعلن النادي تعاقده مع الإيفواري محمد كونيه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

اللاعب من مواليد 2005 وسيتم تسجيله تحت السن.

وسبق أن أتم سموحة الاتفاق لضم محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

كذلك علم FilGoal.com أن النادي السكندري اتفق اتفاقه لضم عبد الكبير الوادي لاعب مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

بينما أعلن النادي عن تعاقده مع محمود صابر قادما من بيراميدز.