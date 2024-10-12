كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا على حساب الصداقة
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
حقق الزمالك فوزه الثاني في بطولة إفريقيا لكرة اليد بالانتصار على الصداقة الكاميروني بنتيجة 30-14.
وتستضيف المغرب بطولة إفريقيا لليد بمشاركة الأهلي والزمالك.
ويشارك الزمالك في بطولة إفريقيا باعتباره وصيف بطل الدوري الموسم الماضي.ئر
وكان الزمالك قد استهل مشواره بالفوز على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 50-16.
وفاز مازن رضا لاعب الأبيض بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة أندية المنتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكريكوس الإثيوبي.
ويعتبر الزمالك البطل التاريخي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
وتوج الأبيض بلقب أبطال إفريقيا 12 مرة وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.
وكان آخر لقب حققه الزمالك في بطولة دوري الأبطال عام 2019 بدولة كاب فيردي.
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