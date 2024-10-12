الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الزناري

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 20:32

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى الزناري - مران الزمالك في الإمارات

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة مصطفى الزناري مدافع الفريق.

مصطفى الزناري

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في السوبر المصري والمقرر إقامته في الإمارات.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "إصابة مصطفى الزناري بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية".

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وأضاف "اللاعب يخضع للفحوصات الطبية اللازمة في الفترة الحالية من أجل تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له المدافع في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وسبق أن قرر جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر في أولى مباريات نصف النهائي.

وشارك الزناري هذا الموسم في مباراة الشرطة الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

فيما جلس على مقاعد البدلاء ذهابا وكذلك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي الذي توج به فريقه.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

مصطفى الزناري الزمالك السوبر المصري
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