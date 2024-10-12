كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد

حصد العربي القطري لقب البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة التي أقيمت في الأسكندرية بنتيجة 81-71.

وحقق الفريق القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما خسر زعيم الثغر النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركته، لكنه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

وأعاد العربي اللقب لقطر لأول مرة بعد غياب 10 عاما منذ تتويج الريان باللقب في 2014.

وخسر الاتحاد النهائي لأول مرة بعدما حقق اللقب 7 مرات في 7 نهائيات خاضها آخرها 2019.

وانتهى الربع الأول بتقدم العربي بنتيجة 16-15 رغم تقدم الاتحاد المبكر.

وفي الربع الثاني زاد الفارق بنتيجة 37-31، وقلص الاتحاد الفارق بنهاية الربع الثالث بنتيجة 52-51 للعربي.

ورغم محاولات الاتحاد للعودة وقلب الأوضاع لكن العربي استطاع الحفاظ على تقدمه وحقق اللقب بنتيجة 81-71.

وحقق سبورتنج المركز الثالث في النسخة الـ 36 من البطولة بالفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة 95-79.

ويعد ذلك أفضل مركز حققه سبورتنج في تاريخ مشاركته بالبطولة.