كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
حصد العربي القطري لقب البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة التي أقيمت في الأسكندرية بنتيجة 81-71.
وحقق الفريق القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما خسر زعيم الثغر النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركته، لكنه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.
وأعاد العربي اللقب لقطر لأول مرة بعد غياب 10 عاما منذ تتويج الريان باللقب في 2014.
وخسر الاتحاد النهائي لأول مرة بعدما حقق اللقب 7 مرات في 7 نهائيات خاضها آخرها 2019.
وانتهى الربع الأول بتقدم العربي بنتيجة 16-15 رغم تقدم الاتحاد المبكر.
وفي الربع الثاني زاد الفارق بنتيجة 37-31، وقلص الاتحاد الفارق بنهاية الربع الثالث بنتيجة 52-51 للعربي.
ورغم محاولات الاتحاد للعودة وقلب الأوضاع لكن العربي استطاع الحفاظ على تقدمه وحقق اللقب بنتيجة 81-71.
وحقق سبورتنج المركز الثالث في النسخة الـ 36 من البطولة بالفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة 95-79.
ويعد ذلك أفضل مركز حققه سبورتنج في تاريخ مشاركته بالبطولة.