كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

العربي القطري - كرة سلة

حصد العربي القطري لقب البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة التي أقيمت في الأسكندرية بنتيجة 81-71.

وحقق الفريق القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما خسر زعيم الثغر النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركته، لكنه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

وأعاد العربي اللقب لقطر لأول مرة بعد غياب 10 عاما منذ تتويج الريان باللقب في 2014.

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وخسر الاتحاد النهائي لأول مرة بعدما حقق اللقب 7 مرات في 7 نهائيات خاضها آخرها 2019.

وانتهى الربع الأول بتقدم العربي بنتيجة 16-15 رغم تقدم الاتحاد المبكر.

وفي الربع الثاني زاد الفارق بنتيجة 37-31، وقلص الاتحاد الفارق بنهاية الربع الثالث بنتيجة 52-51 للعربي.

ورغم محاولات الاتحاد للعودة وقلب الأوضاع لكن العربي استطاع الحفاظ على تقدمه وحقق اللقب بنتيجة 81-71.

وحقق سبورتنج المركز الثالث في النسخة الـ 36 من البطولة بالفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة 95-79.

ويعد ذلك أفضل مركز حققه سبورتنج في تاريخ مشاركته بالبطولة.

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