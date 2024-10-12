تحدد الموعد.. الأهلي يواجه أهلي جدة في اعتزال خالد مسعد

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

خالد مسعد

تحدد موعد مواجهة ودية بين الأهلي وأهلي جدة خلال حفل اعتزال خالد مسعد نجم الفريق ومنتخب السعودية السابق.

وأقيم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه خالد مسعد عن انطلاق مباريات حفل اعتزاله يوم 12 نوفمبر المقبل.

وستقام مباراة تجمع الأهلي وأهلي جدة وستقام في 12 نوفمبر في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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بالإضافة لمباراة بين أصدقاء خالد مسعد وجيل نجوم منتخب السعودية الذين شاركوا في كأس العالم 1994.

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ويشارك من نجوم المنتخب الوطني والكرة السعودية في مهرجان اعتزال خالد مسعد كل من ماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسامي الجابر وفهد الهريفي ومحيسن الجمعان ومحمد عبدالجواد ومحمد نور ومحمد الدعيع وفؤاد أنور وطلال جبرين وحسين عبدالغني وفهد المهلل وخالد قهوجي عبدالله وصالح حمزة صالح وسعيد العويران وصالح الداوود وصالح النعيمة.

وسبق أن أعلن مسعد في شهر يونيو الماضي موافقة الأهلي على خوض مباراة اعتزاله.

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وقال مسعد في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الميدان السعودية: "اخترت الأهلي المصري في حفل اعتزالي".

وأضاف "اخترته لأني أحب هذا النادي جدا".

وأكمل"إنه أكبر نادي في إفريقيا ومن أفضل الأندية العربية والحمد لله حصلنا على الموافقة".

خالد مسعد اعتزل كرة القدم عام 2004.

وتقام مباراة اعتزال مسعد بعد اعتزاله الفعلي بـ 20 عاما.

اللاعب الذي خاض أغلب مسيرته في الأهلي السعودي حتى عام 2000، انتقل إلى الغريم اتحاد جدة واعتزل في صفوفه عام 2004.

وشارك مسعد مع منتخب السعودية في كأس العالم 1994 و1998.

الأهلي أهلي جدة خالد مسعد
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