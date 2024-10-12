ريليفو: عودة فينيسيوس إلى تدريبات ريال مدريد

عاد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.

وتعرض الدولي البرازيلي للإصابة في مباراة فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وحسب موقع ريليفو، فإن فينيسيوس عاد للتدريب بشكل طبيعي بعدما تعافى بنسبة 100%.

وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيكون جاهزا للمشاركة بشكل أساسي ضد سيلتا فيجو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني عقب انتهاء التوقف الدولي.

وأعلن النادي الملكي عبر بيان من قبل تفاصيل إصابة فينيسيوس.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت على فينيسيوس، تبين أنه يعاني من إصابة في الرقبة".

واستبعد دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل فينيسيوس من القائمة.

واستدعى دوريفال أندرياس بيريرا بدلا منه.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، إذ يبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.