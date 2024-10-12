مانشستر سيتي يعلن تعيين مدير رياضي جديد خلفا لـ بيجيريستين

أعلن نادي مانشستر سيتي تعيين البرتغالي هوجو فيانا كمدير رياضي خلفا لـ تشيكي بيجيريستين.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي أن فيانا سيبدأ عمله بداية من صيف 2025 مع استمرار الإسباني بيجيريستين حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد النادي أنه سيتم التعاون بين الثنائي خلال الموسم الحالي من أجل ضمان انتقال سلس في المستقبل.

ويعمل فيانا في سبورتنج لشبونة منذ موسم 2018-2019، وحصل على بطولة الدوري البرتغالي مرتين، ومرة واحدة كأس البرتغال والسوبر البرتغالي، و3 مرات كأس الدوري البرتغالي.

وكانت المرة الأخيرة التي توج بها سبورتنج لشبونة بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2001-2002 قبل أن يحقق فيانا ذلك رفقة روبن أموريم.

وساهم فيانا في جني سبورتنج لشبونة أموالا طائلة نظير بيع اللاعبين مثل برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد ومانويل أوجارتي إلى باريس سان جيرمان الذي انتقل منه إلى يونايتد.

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى أن بيجريستين قرر وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي بعد أن بلغ الـ 60 عاما من عمره.

وأوضحت أن الرجل الإسباني كان خطط بالفعل لتقليص عمله اليومي منذ أن بلغ سن الـ 55 عاما، لكنه انشغل في مشروع النادي ومساعدة مواطنه بيب جواردويولا.

وسبق لبيجيريستين العمل مديرا رياضيا في برشلونة خلال الفترة من 2003-2010 رفقة بيب جوارديولا.

وحقق بيجيريستين 16 بطولة خلال 12 عاما مع النادي الإنجليزي.