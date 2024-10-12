في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعاقدات قبل غلق باب القيد

يتحرك الأهلي بقيادة محمد رمضان المدير الرياضي للفريق من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وقبل غلق باب القيد المحلي.

وسبق أن كشف رمضان أن الفريق سيضم صفقات قبل 25 أكتوبر الجاري وهو موعد غلق باب القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي يعمل على إقناع مارسيل كولر المدير الفني بإمكانية ضم مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي ثنائي زد قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر في ضم لاعب أجنبي أو الانتظار ليناير المقبل، في حين يرى الأهلي أنه لابد من دعم صفوف الفريق قبل نهاية القيد المحلي يوم 25 أكتوبر.

وسبق أن خاض الأهلي مفاوضات أولية لضم زيكو مع زد الذي طلب الحصول على 60 مليون جنيه مقابل بيعه بعدما رفض عرضا من بيراميدز بنفس القيمة من قبل.

زيكو البالغ 27 عاما يشغل مركزي الجناح الأيسر والمهاجم وسبق له أن انضم لمنتخب مصر.

وخلال 39 مباراة بقميص الجونة سجل 13 هدفا وصنع 2.

فيما تألق البانوبي البالغ 24 عاما عقب انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وظهر بقميص زد في 29 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 1.

وصرّح رمضان من قبل عبر قناة النادي: "الأهلي سيضم لاعبين قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر، وجميع الاحتمالات موجودة سواء مصري أو أجنبي، اسم محمد علي بن رمضان ليس من ضمن الأسماء المطروحة حاليا للانتقال للأهلي".

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الجارية كل من يوسف أيمن وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

فيما رحل كل من محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي وأعير أحمد عبد القادر وأليو ديانج لصفوف قطر القطري والخلود السعودي على الترتيب.

كما رحل محمود متولي ومحمد مغربي للاتحاد السكندري وعمار حمدي لزد وأعير محمد الضاوي "كريستو" للصفاقسي وأحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا.