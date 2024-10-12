في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعاقدات قبل غلق باب القيد

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 18:57

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يتحرك الأهلي بقيادة محمد رمضان المدير الرياضي للفريق من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وقبل غلق باب القيد المحلي.

وسبق أن كشف رمضان أن الفريق سيضم صفقات قبل 25 أكتوبر الجاري وهو موعد غلق باب القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي يعمل على إقناع مارسيل كولر المدير الفني بإمكانية ضم مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي ثنائي زد قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر الأهلي ينتصر على حرس الحدود بثلاثية وديا مران الأهلي - تدريبات بدنية وتقسيمة ضمن الاستعدادات لكأس السوبر المصري الدماطي: الأهلي مطالب بمعسكر مغلق.. ومبروك على الزمالك لقب أكبر قلعة رياضية

ويرغب كولر في ضم لاعب أجنبي أو الانتظار ليناير المقبل، في حين يرى الأهلي أنه لابد من دعم صفوف الفريق قبل نهاية القيد المحلي يوم 25 أكتوبر.

وسبق أن خاض الأهلي مفاوضات أولية لضم زيكو مع زد الذي طلب الحصول على 60 مليون جنيه مقابل بيعه بعدما رفض عرضا من بيراميدز بنفس القيمة من قبل.

زيكو البالغ 27 عاما يشغل مركزي الجناح الأيسر والمهاجم وسبق له أن انضم لمنتخب مصر.

وخلال 39 مباراة بقميص الجونة سجل 13 هدفا وصنع 2.

فيما تألق البانوبي البالغ 24 عاما عقب انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وظهر بقميص زد في 29 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 1.

وصرّح رمضان من قبل عبر قناة النادي: "الأهلي سيضم لاعبين قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر، وجميع الاحتمالات موجودة سواء مصري أو أجنبي، اسم محمد علي بن رمضان ليس من ضمن الأسماء المطروحة حاليا للانتقال للأهلي".

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الجارية كل من يوسف أيمن وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

فيما رحل كل من محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي وأعير أحمد عبد القادر وأليو ديانج لصفوف قطر القطري والخلود السعودي على الترتيب.

كما رحل محمود متولي ومحمد مغربي للاتحاد السكندري وعمار حمدي لزد وأعير محمد الضاوي "كريستو" للصفاقسي وأحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا.

الأهلي زد محمد رمضان مارسيل كولر
نرشح لكم
سموحة يضم الإيفواري كونيه المصري اليوم: تحديد موعد النطق بالحكم في قضية إمام عاشور الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الزناري في الجول يكشف موقف قندوسي بعد قرار الأهلي كما كشف في الجول.. أكيم سادس صفقات الجونة الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر خبر في الجول - كولر يطلب برنامجا بدنيا تحضيرا للسوبر مران الزمالك - جوميز يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتأهيل عبد الشافي
أخر الأخبار
سموحة يضم الإيفواري كونيه 12 دقيقة | ميركاتو
تقرير: مبابي يرفض اللعب مع فرنسا إلا في المباريات الهامة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد يغادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة 21 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا على حساب الصداقة ساعة | كرة يد
المصري اليوم: تحديد موعد النطق بالحكم في قضية إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الزناري ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - العربي القطري يحصد لقب البطولة العربية لأول مرة بالفوز على الاتحاد ساعة | كرة سلة
تحدد الموعد.. الأهلي يواجه أهلي جدة في اعتزال خالد مسعد 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25