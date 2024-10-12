بعد إصابته.. هل يستطيع ساكا كسر رقم هنري وأوزيل في الدوري الإنجليزي

تعرض بوكايو ساكا لاعب أرسنال لإصابة مع منتخب إنجلترا خلال مباراة الفريق ضد اليونان.

ولم يتم الكشف بعد عن الفترة التي سيغيب عنها، إلا أنه عاد إلى أرسنال مرة أخرى من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

لكن عين الجناح النيجيري الأصل على كسر الرقم التاريخي في الدوري الإنجليزي لأكثر صانع أهداف خلال موسم واحد.

ونشر تقرير على موقع الدوري الإنجليزي الرسمي يتحدث فيه فنيا عن هذا الأمر.

وصنع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حتى الآن 7 أهداف ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأكثر صانعي الأهداف.

وبذلك يكون شارك ساكا في جميع مباريات فريقه خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري بواقع 569 دقيقة.

جدول الترتيب

يأتي جدول ترتيب صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بتصدر تيري هنري نجم أرسنال السابق إذ صنع 20 هدفا في موسم 2002-2003.

ويحل كفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني بالتساوي مع هنري، إذ حقق ذلك في موسم 2019-2020.

بينما يأتي مسعود أوزيل لاعب أرسنال السابق في المركز الثالث بـ19 صناعة في موسم 2015-2016.

وخلف هؤلاء يتواجد ساكا الذي لديه الفرصة لكسر الأرقام، لكن ينافسه دي بروين الذي يلعب في مانشستر سيتي.

معطيات مبشرة

يعتبر ساكا أكثر من صنع أهداف خلال الموسم الجاري في الدوريات الخمس الكبرى بفارق صناعتين عن أقرب ملاحقيه.

ويتصدر ساكا أيضا جدول ترتيب التمريرات الحاسمة المتوقعة بـ 3.16 في المباراة الواحدة في بريميرليج.

وصنع 27 فرصة و12 فرصة محققة للتهديف كمتصدر قائمة الرقمين.

وتمكن ساكا من صناعة 17 فرصة من اللعب المفتوح كثالث أكثر لاعب في الدوري.

نقطة أخرى حاسمة لساكا وهو أنه يتولى الكرات الثابتة التي يتميز بها أرسنال عن غيره، والتي يعتبرها البعض بمثابة ضربات جزاء للفريق بسبب إتقان اللاعبين لها.

مديح مدربه

مدح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال لاعبه ساكا إذ قال بعد فوز الفريق على ساوثامبتون: "هذه إحصائيات ولا يمكنك إنكارها، ما يفعله في مثل عمره أمر لا يصدق".

وأضاف "لديه القدرة على تغيير مجرى المباريات وحسمها مثل العديد من اللاعبين الآخرين، ساكا نضج جيدا وهذه خطوة أخرى نحو ما يريد".

وشدد "يفعل ساكا ذلك في جميع المباريات سواء الكبيرة أو المتوسطة، هذا ما يحدد اللاعب الأفضل، إذا أردنا أن نكون في القمة، في بعض الأحيان يتعين على اللاعبين خلق تلك اللحظات، وفعل ذلك عدة مرات".

ترتيب ساكا في تاريخ أرسنال

استطاع ساكا أن يسبق روبرت بيريس ليكون سابع أكثر من صنع أهداف في تاريخ أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وتخطى ساكا بيريس بـ42 صناعة، بينما الفرنسي 41 صناعة فقط.

ويفصل ساكا عن المركز السادس صناعة هدف واحد فقط حيث يتواجد ثيو والكوت، و4 صناعات عن أرون رامسي في المركز الخامس.

ماذا يحدث بعد 7 جولات؟

يأتي ساكا في المركز الثاني بالتساوي مع أكثر من لاعب كأكثر صانع للأهداف بعد 7 جولات من الدوري.

ويتصدر القائمة سيسك فابريجاس الذي صنع 8 أهداف بعد 7 جولات وأنهى الدوري بـ13 صناعة.

ودي بروين وهاري كين في الصدارة أيضا بـ8 صناعات للأهداف وأنهى الأول الدوري بـ20 والآخر بـ14.

ويأتي هنري في الوصافة بـ7 صناعات وأنهى الدوري بـ14.

في النهاية تبدو الأرقام قريبة، لكن المستوى الذي يظهر به أرسنال والغزارة التهديفية من الممكن أن يساهمان في صناعة ساكا التاريخ.

لكن على الجانب الآخر الإصابات ستقول كلمتها الأخيرة أمام ساكا.