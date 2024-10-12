كما كشف في الجول.. أكيم سادس صفقات الجونة

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 18:40

كتب : عمرو نبيل

فيفور أكيم - بلدية المحلة

أعلن نادي الجونة ضم فيفور أكيم قادما من سيراميكا كليوباترا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق الاتفاق بين الجونة وسيراميكا كليوباترا على التعاقد مع أكيم على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يضع الجونة بند أحقية الشراء في عقد اللاعب النيجيري.

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وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب أكيم 11 مباريات مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري وساهم في خمسة أهداف.

وبعد هذا التألق قرر سيراميكا التعاقد معه ولعب 14 مباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وأصبح أكيم سادس صفقات الجونة بعد كل من محمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

فيفور أكيم سيراميكا كليوباترا الجونة
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