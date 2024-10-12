كما كشف في الجول.. أكيم سادس صفقات الجونة

أعلن نادي الجونة ضم فيفور أكيم قادما من سيراميكا كليوباترا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق الاتفاق بين الجونة وسيراميكا كليوباترا على التعاقد مع أكيم على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يضع الجونة بند أحقية الشراء في عقد اللاعب النيجيري.

فـيڤـر أكـيم في الجـونة! 👋🏼🏴‍☠️ A warm welcome to Favour Akem! With his strength and goal-scoring instinct, Favour is a powerful new addition to El Gouna’s attack. Expect big moments up front! 🚀⚽ #FavourXElGouna#TheGounies pic.twitter.com/OvuFxH55Mi — El Gouna FC (@GounaFC) October 12, 2024

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب أكيم 11 مباريات مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري وساهم في خمسة أهداف.

وبعد هذا التألق قرر سيراميكا التعاقد معه ولعب 14 مباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وأصبح أكيم سادس صفقات الجونة بعد كل من محمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.