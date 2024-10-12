انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(81) العربي.. زعيم الثغر يخسر لقب البطولة العربية

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي البطولة العربية لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والعربي القطري.

ويقام النهائي في صالة برج العرب بالإسكندرية.

زعيم الثغر هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، فيما لم يتوج العربي باللقب من قبل.

ويمكنك مشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. العربي القطري يتوج باللقب بنتيجة 81-71.

ق 2: 75-69 للعربي

ق 7: 62-57 للعربي

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم العربي 52-51

ق 4: الاتحاد يعود ويتعادل 46-46

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم العربي بنتيجة 37-31

ق 1: 35-31 للعربي.. الاتحاد يقلص الفارق

ق 5: 31-25 للعربي

ق 8: العربي يوسع الفارق 22-18 في بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم العربي 16-15

ق 2: الاتحاد يتقدم 11-10

انتصاف الربع الأول بتفوق الاتحاد 9-8

ق 7: تقدم الاتحاد 7-0

بداية اللقاء

كرة سلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة
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