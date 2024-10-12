انتهت كرة سلة - الاتحاد (71)-(81) العربي.. زعيم الثغر يخسر لقب البطولة العربية
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي البطولة العربية لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والعربي القطري.
ويقام النهائي في صالة برج العرب بالإسكندرية.
زعيم الثغر هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، فيما لم يتوج العربي باللقب من قبل.
ويمكنك مشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــا.
--
انتهت.. العربي القطري يتوج باللقب بنتيجة 81-71.
ق 2: 75-69 للعربي
ق 7: 62-57 للعربي
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم العربي 52-51
ق 4: الاتحاد يعود ويتعادل 46-46
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتقدم العربي بنتيجة 37-31
ق 1: 35-31 للعربي.. الاتحاد يقلص الفارق
ق 5: 31-25 للعربي
ق 8: العربي يوسع الفارق 22-18 في بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم العربي 16-15
ق 2: الاتحاد يتقدم 11-10
انتصاف الربع الأول بتفوق الاتحاد 9-8
ق 7: تقدم الاتحاد 7-0
بداية اللقاء