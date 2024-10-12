طائرة خاصة تنقل بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 17:26

كتب : بسام أبوبكر

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

تسافر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويطير منتخب مصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة غدا الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.

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ومن المقرر إقامة المباراة ضد موريتانيا يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن منتخب مصر اليوم السبت قرار إراحة محمد صلاح من خوض مواجهة موريتانيا بعد جلسة جمعته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

مصر موريتانيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 محمد صلاح تريزيجيه
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