فان دايك يتراجع عن قراره ويغادر معسكر هولندا

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن مغادرة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول معسكر منتخب بلاده.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة ألمانيا يوم الإثنين ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الهولندي عبر حسابه: "فان دايك غادر معسكر المنتخب ولن يسافر إلى ألمانيا بعد تأكد غيابه عن المباراة للإيقاف".

وحصل فان دايك على بطاقة حمراء خلال التعادل 1 - 1 مع المجر في بودابست، الجمعة، وسيغيب عن المباراة المقبلة في دوري الأمم الأوروبية للإيقاف.

وقال المدافع الهولندي عبر قناة "إن أو إس" الهولندية عقب المباراة: "سأسافر مع الفريق بالطبع على الأقل، هذا أمر طبيعي بالنسبة لي. وأريد فقط أن أكون مع الفريق قائدا".

فان دايك تراجع عن قراره واختار الحصول على راحة إضافية استعدادا لفترة مزدحمة من المباريات مع ليفربول.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن منتخب مصر إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول الآخر من مواجهة موريتانيا.

وأعلن منتخب مصر قرار إراحة محمد صلاح من خوض مواجهة موريتانيا بعد جلسة جمعته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان حسام حسن قد قال في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة موريتانيا بالجولة الثالثة: "لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على النجيل الصناعي سأوافق. منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة".

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

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