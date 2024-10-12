آس تكشف موعد سداد برشلونة مرتبات ميسي وألبا وبوسكيتس المؤجلة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن موعد سداد نادي برشلونة مرتبات ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ثلاثي إنتر ميامي الأمريكي المؤجلة.

وأتم برشلونة اتفاقا مع الثلاثي على تأجيل رواتبهم في موسم جائحة كورونا.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة سيسدد الدفعة الأخيرة من رواتب الثلاثي في 2025.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الإيجابي من الأمر أن النادي الكتالوني أضاف المبلغ المستحق دفعه في ميزانية موسم 2020-2021 وبالتالي لن يؤثر على كشف الميزانية المقبلة.

ويعاني برشلونة منذ أعوام من حالة مادية صعبة أدت إلى إحداث تأثيرات في قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

وأدت الأزمة الاقتصادية لبرشلونة إلى عدم قدرته على تسجيل صفقاته مباشرة عقب إعلان التعاقد معها.

وحدث الأمر في الصيف الماضي عندما تأجل قيد داني أولمو القادم من لايبزيج وبسبب ذلك غاب عن أول جولتين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.