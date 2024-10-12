الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خوض مباراة ودية جديدة قبل المشاركة في بطولة السوبر.

ويستعد الأهلي للمشاركة في منافسات السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات بين يومي 20-24 أكتوبر الجاري.

ويدرس مارسيل كولر خوض مباراة ودية جديدة قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في بطولة السوبر.

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كما قرر كولر إراحة لاعبي الأهلي اليوم السبت من التدريبات عقب خوض ودية حرس الحدود.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على حرس الحدود وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في السوبر المصري.

وسجل الأهداف: محمد مجدي "أفشة" وسمير محمد وحسين الشحات.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الأهلي كولر
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