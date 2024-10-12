ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول

أعلن جويل ماتيب لاعب ليفربول السابق اعتزاله كرة القدم بعدما ظل بدون انتقال إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة في عمر الـ33.

وجاء إعلان اعتزال ماتيب عبر موقع ليفربول الرسمي.

وذكر تقرير من صحيفة رور ناخريشتن الألمانية في وقت سابق فإن ماتيب قرر اعتزال كرة القدم بالرغم من تلقيه عروض للعب.

أخبار متعلقة:
مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول لاعب ليفربول ينضم لمنتخب إنجلترا لأول مرة ضربة قوية لـ ليفربول.. تأكد غياب أليسون حتى أواخر نوفمبر تقرير: ماتيب يعتزل كرة القدم

وأفادت الصحفية أن نادي هامبورج عن طريق أحد أعضاء طاقم الكشافة تواصل مع اللاعب لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواب ماتيب هو أنه لم يعد لاعبا بعد الآن، وبذلك قرر اعتزال كرة القدم.

ورفض نادي ليفربول تجديد عقد اللاعب الكاميروني في الموسم الماضي ليرحل كلاعب حر.

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم ماتيب إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده في صيف 2016.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

ليفربول جويل ماتيب الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
نرشح لكم
مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتويج بـ الكرة الذهبية كومان: دي يونج بعيد عن مستواه.. واللعب 15 دقيقة لا يكفي الركراكي يتحدث عن مرض مزراوي في القلب ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحدد بديل مهندس الصفقات تقرير: بالوتيلي يقترب من العودة للدوري الإيطالي مواعيد مباريات السبت 12 أكتوبر - المغرب وإسبانيا والبرتغال.. ومنافس الأهلي
أخر الأخبار
الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر 11 دقيقة | الكرة المصرية
ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يعلن غياب صلاح أمام موريتانيا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يطلب برنامجا بدنيا تحضيرا للسوبر ساعة | الكرة المصرية
كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتويج بـ الكرة الذهبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كومان: دي يونج بعيد عن مستواه.. واللعب 15 دقيقة لا يكفي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25