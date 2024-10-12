مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

إصابة ساكا

أعلن منتخب إنجلترا مغادرة بوكايو ساكا جناح أرسنال وأيضا كورتيس جونز لاعب ليفربول من المعسكر.

وأفاد منتخب إنجلترا عبر موقعه الرسمي أن ساكا غادر المعسكر بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد اليونان على أن يجري فحوصات طبية مع أرسنال.

بينما عاد جونز إلى ليفربول لأسباب شخصية لم يكشف عنها.

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وتغلب منتخب اليونان على مضيفه منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وخرج ساكا مصابا في الدقيقة 52، ليحل نوني مادويكي جناح تشيلسي بدلا منه.

الفوز منح اليونان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تراجع الإنجليز إلى المركز الثاني بـ 6 نقاط.

أيرلندا تحتل المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما تتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.

ولا يعتبر ساكا الضربة الأولى لأرسنال، بل الثانية، إذ تلقى النادي خبرا سيئا بانتكاسة في إصابة مارتن أوديجارد.

وبحسب الصحفي كون هاريسون فإن أوديجارد تعرض لانتكاسة في إصابته ستسبب بغيابه حتى ديسمبر المقبل.

وتعرض أوديجارد لالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد النمسا في سبتمبر الماضي.

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