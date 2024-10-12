كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو

يرى مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أن زميله كول بالمر لا يبدو أنه لاعب كرة قدم.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة جارديان: "إذا رأيت كول بالمر خارج الملعب، فلن تقول أبدا إنه لاعب كرة قدم، ولكن داخل الملعب يسدد الكرات ولا يبدو أنه يضرب بتلك القوة، لكنه يسجل جميع التسديدات تقريبا".

وشدد "إنه مختلف جدا لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكنه مميز، نحن محظوظون للغاية بوجوده في تشيلسي، وأيضا أنه لم يلعب كثيرا في بطولة يورو الماضية، لأنه عندما شارك كاد أن يفسد علينا النتيجة بعدما سجل هدفا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا استمر على هذا المنوال، سيكون من بين الأفضل في العالم".

وسجل بالمر هدف التعادل في مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 بعدما حل بديلا، لكن أحرز ميكيل أويارزابال هدف التتويج لإسبانيا.

وفاز بالمر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

وتفوق بالمر على هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، ولويس دياز، وريان جرافينبيرخ لاعبي ليفربول، وجابرييل مدافع أرسنال، وراؤول خيمينيز لاعب فولام، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون.