كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - تشيلسي

يرى مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أن زميله كول بالمر لا يبدو أنه لاعب كرة قدم.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة جارديان: "إذا رأيت كول بالمر خارج الملعب، فلن تقول أبدا إنه لاعب كرة قدم، ولكن داخل الملعب يسدد الكرات ولا يبدو أنه يضرب بتلك القوة، لكنه يسجل جميع التسديدات تقريبا".

وشدد "إنه مختلف جدا لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكنه مميز، نحن محظوظون للغاية بوجوده في تشيلسي، وأيضا أنه لم يلعب كثيرا في بطولة يورو الماضية، لأنه عندما شارك كاد أن يفسد علينا النتيجة بعدما سجل هدفا".

أخبار متعلقة:
لاعب إنتر السابق: كنت أشجع ميلان منذ صغري.. وموقفي في تشيلسي المرة الأولى.. ماريسكا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي ماريسكا: كنا نستحق الفوز على نوتينجهام.. وحارسهم كان الأفضل في المباراة ماريسكا: بالمر كان بإمكانه التسجيل أكثر.. ويهمني الأداء أكثر من النتيجة

وأنهى حديثه قائلا: "إذا استمر على هذا المنوال، سيكون من بين الأفضل في العالم".

وسجل بالمر هدف التعادل في مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 بعدما حل بديلا، لكن أحرز ميكيل أويارزابال هدف التتويج لإسبانيا.

وفاز بالمر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

وتفوق بالمر على هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، ولويس دياز، وريان جرافينبيرخ لاعبي ليفربول، وجابرييل مدافع أرسنال، وراؤول خيمينيز لاعب فولام، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون.

كول بالمر مارك كوكوريا الدوري الإنجليزي تشيلسي إسبانيا إنجلترا يورو 2024
نرشح لكم
ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتويج بـ الكرة الذهبية كومان: دي يونج بعيد عن مستواه.. واللعب 15 دقيقة لا يكفي الركراكي يتحدث عن مرض مزراوي في القلب ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحدد بديل مهندس الصفقات تقرير: بالوتيلي يقترب من العودة للدوري الإيطالي مواعيد مباريات السبت 12 أكتوبر - المغرب وإسبانيا والبرتغال.. ومنافس الأهلي
أخر الأخبار
دوري المحترفين – سبب تأجيل مباراة البلدية ضد سبورتنج 22 ثاتيه | الكرة المصرية
الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر 11 دقيقة | الكرة المصرية
ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يعلن غياب صلاح أمام موريتانيا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يطلب برنامجا بدنيا تحضيرا للسوبر ساعة | الكرة المصرية
كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتويج بـ الكرة الذهبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25