جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتتويج بـ الكرة الذهبية

كشف جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي أنه سيصوت إلى لاعبه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري.

وقال المدير الفني الإيطالي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "تصويتي الشخصي لجائزة الكرة الذهبية سيكون إلى أديمولا لوكمان لأن مهاراته السحرية ساعدتنا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي".

وساهم لوكمان في الموسم الماضي بتتويج أتالانتا للمرة الأولى بالبطولة بعد تسجيله هاتريك في مباراة النهائي ضد باير ليفركوزن.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما موسما استثنائيا إذ ساهم في 27 هدفا خلال 45 مباراة لعبها في جميع البطولات.

ولفت أنظار نادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

ويستمر تألق النيجيري خلال الموسم الحالي إذ سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في 7 مباريات لعبها مع أتالانتا في جميع المنافسات.

وتعاقد أتالانتا مع لوكمان في صيف 2022 قادما من لايبزيج مقابل 9 ملايين يورو.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)