كومان: دي يونج بعيد عن مستواه.. واللعب 15 دقيقة لا يكفي

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

شدد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن فرينكي دي يونج لاعب برشلونة بعيد عن مستواه حتى الآن.

وعاد دي يونج للمشاركة مع برشلونة وظهر في مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة، بعد غيابه عن الملاعب لمدة 5 شهور.

وقال المدير الفني الهولندي لصحيفة سبورت: "تحدثت مع دي يونج عبر الهاتف، مع كل احترامي، فهو لا يزال بعيدا عن العودة بنسبة 100%".

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واختتم "وجد أن اللعب لمدة 15 دقيقة مثيرا وصعبا مع برشلونة، هو بحاجة للعب لفترة من الوقت للدخول في الإيقاع ويكون في حالة جسمانية جيدة".

وتعادل منتخب هولندا مع المجر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المستوى لـ دوري الأمم الأوروبية.

وسجل دينزل دومفريس هدف هولندا، بينما أحرز رولاند سالاي للمجر.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب هولندا في الوصافة بـ5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث ينقطتين ويتذيل منتخب البوسنة والهرسك بنقطة واحدة.

هولندا المجر دوري الأمم الأوروبية فرينكي دي يونج برشلونة
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