مران الزمالك - جوميز يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتأهيل عبد الشافي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

ويواصل الزمالك تحضيراته على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المصري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وقائد الفريق حول أهمية المرحلة المقبلة ودور الجميع في الاستعداد بالشكل الأمثل والمطلوب قبل انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري.

فيما واصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية.

وخاض عبد الشافي بعض الفقرات التأهيلية الفردية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، بملعب النادي، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

كما عقد جوزيه جوميز، جلسة مطولة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.