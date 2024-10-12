الزمالك يستعيد بنتايك بعد تعافيه من الإصابة

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 12:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود بنتايك - الزمالك

استعاد الزمالك خدمات لاعبه المغربي محمود بنتايك بعد تعافيه من الإصابة.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لخوض منافسات السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عودة بنتايك للمشاركة في التدريبات الجماعية تحضيرا للسوبر بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد عضلي.

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وجاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

محمود بنتايك الزمالك السوبر المصري
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