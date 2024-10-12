أحمد سليمان يكشف سبب فشل صفقة إيجاريا

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك سبب عدم إتمام التعاقد مع أوفي إيجاريا.

أوفي إيجاريا النادي : لاعب حر الزمالك

وخاض اللاعب فترة اختبار بقميص الأبيض وشارك في مباراة ودية ضد بتروجت أول أمس الخميس، وانتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

وقال سليمان عبر إم بي سي مصر: "لم نرفض التعاقد مع إيجاريا، طلبنا خضوع اللاعب لفترة معايشة حتى يتم إتخاذ القرار بالتنسيق مع جوميز، لكنه طلب حسم مصيره خلال 48 ساعة ولم نكن توصلنا لقرار بشأنه فتم توجيه الشكر له".

وأضاف "إيجاريا لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، بخلاف البولندي ميشالاك والفلسطيني عمر فرج، بنتايك كان يعاني منم نفس الأمر مع سانت إيتيان لذلك خضع لفحص طبي شامل وظهر بمستوى جيد أمام الأهلي في السوبر الإفريقي".

وأتم "عقد صفقات جديدة؟ القيد ممتد حتى يوم 25 أكتوبر، وفي حال عدم عقد صفقات جديدة سيتم الانتظار لشهر يناير، قوام الفريق جيد في الوقت الحالي".

وشكر نادي الزمالك إيجاريا على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

وشدد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الحالية كل من المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك.

كما ضم الفريق الثنائي جيفرسون كوستا وسيدي ندياي لفريق الشباب.