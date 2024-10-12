ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحدد بديل مهندس الصفقات

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

جوارديولا و تشيكي بيجريستين

استقر مانشستر سيتي على تعيين البرتغالي هوجو فيانا مديرا رياضيا جديدا للنادي.

وسيحل فيانا محل الإسباني تشيكي بيجيريستين الذي يعمل لدي النادي الإنجليزي منذ عام 2012.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن مانشستر سيتي عين البرتغالي هوجو فيانا مديرا رياضيا بدلا من الإسباني تشيكي بيجيريستين.

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وأوضحت التقارير أن تشيكي بيجيريستين الذي حقق 16 بطولة خلال 12 عاما مع النادي سيرحل بنهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

واشتهر بيجريستين الذي يعمل في مانشستر سيتي منذ عام 2012 ببراعته في إبرام الصفقات الكبيرة لمانشستر سيتي على غرار كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا ورياض محرز والهداف النرويجي إرلينج هالاند.

Man City set to hire Hugo Viana as director of football - source - ESPN

التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن بيجريستين قرر وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي بعد أن بلغ الـ 60 عاما من عمره.

وأوضحت أن الرجل الإسباني كان خطط بالفعل لتقليص عمله اليومي منذ أن بلغ سن الـ 55 عاما، لكنه انشغل في مشروع النادي ومساعدة مواطنه بيب جواردويولا.

وسبق لبيجريستين العمل مديرا رياضيا في برشلونة خلال الفترة من 2003-2010 رفقة بيب جوارديولا.

في المقابل حقق فيانا نجاحا كبيرا مع سبورتنج لشبونة بعدما استلم مهمة المدر الرياضي منذ 2018.

وساهم فيانا في جني سبورتنج لشبونة اموالا طائلة نظير بيع اللاعبين برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد ومانويل أوجارتي إلى باريس سان جيرمان الذي انتقل منه إلى اليونايتد.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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