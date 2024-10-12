تقرير: بالوتيلي يقترب من العودة للدوري الإيطالي

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - أضنة سبور

اقترب المهاجم ماريو بالوتيلي من العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي.

بالوتيلي لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن أضنة ديمير سبور التركي بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن بالوتيلي بات قريبا من العودة لمنافسات كالتشيو من بوابة نادي جنوى.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ألبرتو جيلاردينو مدرب جنوى أجرى اتصالات بماريو بالوتيلي من أجل الانضمام إلى فريقه.

مسيرة بالوتيلي الطويلة بدأت حين انتقل من لوميتساني إلى شباب إنتر ميلان في 2006، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2007.

وفي 2010 انتقل ماريو إلى مانشستر سيتي، ثم تركه في يناير 2013 متجها إلى ميلان، الذي باعه لاحقا في صيف 2014 إلى ليفربول، قبل أن يعيره الريدز في العام التالي إلى ميلان مرة أخرى.

في 2016 انتقل المهاجم إلى نيس في صفقة انتقال حر، ومنه إلى مارسيليا في يناير 2019، ثم إلى بريشيا في صيف العام ذاته، وبعد عام واحد انتهى العقد، ليعود مرة أخرى عبر بوابة مونزا في ديسمبر 2020، الذي غادره إلى أضنة في 2021.

ولعب بالوتيلي موسما بقميص سيون السويسري 2022-2023 قبل أن يعود مجددا لصفوف أضنة التركي.

ماريو بالوتيلي جنوى أضنة ديمرسبور
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