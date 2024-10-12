مواعيد مباريات السبت 12 أكتوبر - المغرب وإسبانيا والبرتغال.. ومنافس الأهلي

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - لامين جمال - إسبانيا

يشهد اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة على المستوى الدولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات السبت 12 أكتوبر والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى علىا مستوى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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وعلى المستوى الأوروبي يلعب منتخب البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية، فيما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره الدنمارك.

فيما يلعب شباب بلوزداد منافس الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ضد مولودية البيض بالدوري الجزائري.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات أمم إفريقيا

المغرب × إفريقيا الوسطى.. تقلام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

دوري الأمم الأوروبية

بولندا × البرتغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

إسبانيا × الدنمارك.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد × مولودية البيض.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على القناة الرياضية الجزائرية.

منتخب إسبانيا تصفيات أمم إفريقيا البرتغال دوري الأمم الأوروبية
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