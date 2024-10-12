مروان عطية: هكذا تغلبنا على موريتانيا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - مروان عطية

أبدى مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر سعادته بالفوز على موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ الجهاز الفني واللاعبين على النقاط الثلاث. موريتانيا فريق قوي ومنظم للغاية ولاعبيه على درجة عالية من القوة البدنية".

وأضاف "تمكننا من التحكم في الكرة وفتح ثغرات في الملعب قدر الإمكان لننجح في التسجيل".

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وأوضح "بين الشوطين تمكننا من تحديد ما بُني عليه خطة المنافس وبالتالي تحكمنا في الكرة وتدويرها في الشوط الثاني ساعدنا على الفوز".

وواصل "مباراة الإياب في موريتانيا ستكون صعبة والذهاب هنا لم يكن سهلا. موريتانيا فريق منظم ويختلف عن بعض الفرق العشوائية".

واختتم "نسعى لتحقيق الفوز هناك وإن لم نتمكن من ذلك سنحاول العودة بنقطة التعادل".

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

مروان عطية منتخب مصر منتخب موريتانيا
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