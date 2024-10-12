دوري الأمم الأوروبية – ألمانيا تنتصر على البوسنة وتستغل تعادل هولندا مع المجر

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

دينيز أونداف

حقق منتخب ألمانيا انتصارا على منافسه البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المستوى لـ دوري الأمم الأوروبية.

وسجل دينيز أونداف ثنائية ألمانيا بينما أحرز إدين دجيكو هدف البوسنة والهرسك.

وافتتح أونداف النتيجة في الدقيقة 30 من صناعة فلوريان فيرتز.

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وضاعف مهاجم شتوتجارت النتيجة في الدقيقة 36 من صناعة ماكسيميليان ميتلشتات.

وللمرة الأولى يسجل منتخب ألمانيا هدفا من صناعة وتسجيل ثنائي من شتوتجارت منذ 15 عاما.

وكاد أن يسجل أونداف الهاتريك في الدقيقة 58 إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

بينما قلص دجيكو الفارق في الدقيقة 70 من صناعة بنجامين تاهيروفيتش.

وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب هولندا مع المجر بهدف لكل فريق.

وسجل دينزل دومفريس هدف هولندا، بينما أحرز رولاند سالاي للمجر.

وسجل سالاي أولا في الدقيقة 32 من صناعة سلوت ناجي.

واستطاع دومفريس تسجيل التعادل في الدقيقة 83 من صناعة كودي جاكبو.

وحصل فيرجل فان دايك على بطاقة صفراء في الدقيقة 77 وبعد دقيقتين فقط حصل على الإنذار الثاني وطُرد.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب هولندا في الوصافة بـ5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث ينقطتين ويتذيل منتخب البوسنة والهرسك بنقطة واحدة.

هولندا ألمانيا المجر البوسنة والهرسك دوري الأمم الأوروبية
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