أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم.. وموقفه من مواجهة موريتانيا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم.

وخرج عبد المنعم متأثرا بالإصابة في بداية الشوط الثاني أمام موريتانيا.

وقال أبو العلا: "إصابة محمد عبد المنعم بكدمة في العضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا المقبلة".

وسبق أن صرّح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قائلا: "عبد المنعم يعاني من كدمة قوية جدا ولا أعرف سيسافر معنا أم لا. عموما لن أغامر به إن كان مصابا".

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة أجبرته على الخروج، لكن في نفس الوقت أجرى حسام حسن التبديل بشكل هجومي إذ دخل مصطفى محمد بدلا منه في الدقيقة 59.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة.

وبهذا الفوز يصل منتخب مصر للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند النقطة الثالثة متذيلا الترتيب.

بينما يأتي منتخب كاب فيردي في الوصافة بالتساوي مع بوتسوانا بـ3 نقاط.