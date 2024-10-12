بيلد: توخيل في مفاوضات لتدريب منتخب إنجلترا

دخل الألماني توماس توخيل في مفاوضات لتدريب منتخب إنجلترا.

ويتولى لي كارسلي تدريب منتخب إنجلترا بشكل مؤقت لحين تعيين مدربا جديدا، عقب رحيل جاريث ساوثجيت بعد نهاية يورو 2024.

وخسر منتخب إنجلترا من اليونان في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 يوم الخميس.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن توخيل ربما سيكون ثالث مدرب أجنبي يدرب منتخب إنجلترا، وأول ألماني.

وكان كارسلي قد ألمح إلى رحيله عن تدريب المنتخب وعودته لتدريب منتخب الشباب بعد نهاية التوقف الدولي الجاري.

توخيل أيضا ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب مانشستر يونايتد في حالة رحيل إريك تين هاج.

وخاض الألماني تجربته التدريبية الأخيرة مع بايرن ميونيخ.

ولا يعد توخيل غريبا على إنجلترا إذ درّب من قبل تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

وتولى توخيل خلال مسيرته تدريب فريق أوجسبورج وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وفاز بـ 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبية من بينها لقبين للدوري الفرنسي ولقب للدوري الألماني.

ويستعد منتخب إنجلترا للقاء فنلندا في الجولة الرابعة من التصنيف الثاني لدوري الأمم الأوروبية.