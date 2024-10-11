إبراهيما نداي: لم أنضم لـ الزمالك لتعويض بنشرقي.. وكنت سعيدا بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - إبراهيما نداي

أوضح إبراهيما نداي لاعب الحزم السعودي حقيقة رحيله عن صفوف الزمالك.

ورحل السنغالي عقب نهاية الموسم الماضي بعدما قضى موسمين بقميص الأبيض.

وقال لاعب الزمالك السابق عبر أم بي سي مصر 2: "رحلت عن الزمالك بعد نهاية تعاقدي والذي امتد لموسمين".

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وأضاف "أعتقد أنه كان من الممكن تقديم أداء أفضل بكثير مع الزمالك لأنني أثق في قدراتي وزملائي، وكنت أريد تقديم المزيد لكنني رحلت، وتجربتي في الزمالك رائعة".

وشدد "لم أنضم للزمالك من أجل تعويض أشرف بنشرقي، انضممت لأقوم بعملي".

وتابع "كنت في قمة سعادتي بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي لأنني أشجعه رغم أنه فريقي السابق، وأرسلت رسائل تهنئة للاعبين والمدرب بعد المباراة".

وأرسل "أتواصل مع شيكابالا وحمزة المثلوثي ونبيل عماد، بعد انتقالي للحزم العديد تواصل معي لتهنئتي عقب انتقالي للحزم".

وعن إمكانية العودة للدوري المصري، أجاب قائلا: "لا يوجد شيئا مستحيلا وإذا أتت الفرصة للعودة للدوري المصري فلما لا".

وأتم "أحب جمهور الزمالك وأطالبهم بدعم الفريق في القادم".

وانتهى تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم المنقضي بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

وخاض نداي الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق سفر اللاعب خارج مصر بعدما رفض عرض الزمالك لجدولة مستحقاته المتأخرة.

وسبق أن لعب إبراهيما نداي مع نادي وادي دجلة في مصر قبل أن يخوض فترة احتراف مع لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم نداي إلى الزمالك في صيف 2022.

إبراهيما نداي الزمالك الحزم
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