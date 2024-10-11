نقل ملعب المباراة الودية بين الزمالك وزد

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 22:28

كتب : إبراهيم رمضان

جيفرسون كوستا - الزمالك ضد بتروجت

قرر جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك نقل مباراة الفريق الودية أمام زد.

ويستعد الزمالك للقاء زد يوم الأحد المقبل لتقام على ملعب النادي بدلا من بتروسبورت في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن الفريق سيلتقي في الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي وديا، ثم زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

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وبدأ الزمالك استعداداته للسوبر المحلي بخسارة من بتروجت بنتيجة 2-1.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقرر جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الزمالك زد
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