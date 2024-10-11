كرة يد - الأهلي يكتسح ميكيل الإثيوبي في بداية مشواره في بطولة إفريقيا
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 22:13
كتب : FilGoal
اكتسح الأهلي خصمه ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11 في افتتاحية مشواره ببطولة إفريقيا لليد.
وتستضيف المغرب بطولة إفريقيا لليد بمشاركة الأهلي والزمالك.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 32-7.
ويحمل الأهلي اللقب عن النسخة الماضية بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي في النهائي.
وحصد الأهلي اللقب 6 مرات فيما يعد الزمالك الأكثر تتويجا برصيد 12 لقبا وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.
ويغيب نادي الترجي التونسي حامل لقب كأس الكؤوس عن بطولة إفريقيا أبطال الدوري بسبب ضمان المشاركة في السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية.
كما تغيب أندية الجزائر عن البطولة لأسباب سياسية.
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