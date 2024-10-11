منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص

خسر منتخب مصر تحت 18 عاما من منافسه روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وتستضيف الإسكندرية دورة ودية بمشاركة 3 منتخبات مصر والكويت وروسيا مواليد 2007، و2008، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وسجل منتخب روسيا الهدف في الدقيقة 13.

🔥🔥 هدف تقدم منتخب روسيا "مواليد 2007" على منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/fkLbjeD365 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 11, 2024

ولعبت روسيا فترة من المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد لاعبين من الفريق.

وحدثت مشادة بين لاعبي منتخب مصر وروسيا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

🔥🔥 مشادة بين لاعبي مصر وروسيا في آخر لحظات المباراة.. والحكم يطلق صافرة النهاية ويعلن فوز منتخب روسيا "مواليد 2007" بهدف دون مقابل#ONTime_Sports pic.twitter.com/hWGSmTwfNi — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 11, 2024

ويضم منتخب مصر مواليد 2007 أسامه نبيه مديرًا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مدربا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا للحراس.

شكّل اتحاد الكرة منتخب مواليد 2007 ليكون نواة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عام 2026، لخوض تصفيات أمم إفريقيا في ذلك الوقت.