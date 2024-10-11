منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

خسر منتخب مصر تحت 18 عاما من منافسه روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وتستضيف الإسكندرية دورة ودية بمشاركة 3 منتخبات مصر والكويت وروسيا مواليد 2007، و2008، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وسجل منتخب روسيا الهدف في الدقيقة 13.

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ولعبت روسيا فترة من المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد لاعبين من الفريق.

وحدثت مشادة بين لاعبي منتخب مصر وروسيا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويضم منتخب مصر مواليد 2007 أسامه نبيه مديرًا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مدربا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا للحراس.

شكّل اتحاد الكرة منتخب مواليد 2007 ليكون نواة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عام 2026، لخوض تصفيات أمم إفريقيا في ذلك الوقت.

مصر أسامة نبيه روسيا الكويت
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