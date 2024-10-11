كرة نسائية - الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 21:51

كتب : حسام نور الدين

أمنية سمير - الأهلي سيدات

أعلن النادي الأهلي إصابة أمنية سمير لاعبه فريق السيدات بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرضت أمنية للإصابة خلال مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري سيدات.

وأثبتت الأشعة إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

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وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى لاعبات بالزمالك، في مباراة انتهت بفوز الأهلي 2-1.

واحتفلت لاعبات الأهلي في لقاء وادي دجلة والذي أقيم اليوم لحساب الجولة الثانية برفع قميص أمنية.

وانتصرت سيدات الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 90+4 على دجلة بتسديدة حبيبة عصام.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تراجعت سيدات دجلة للمركز السادس برصيد 3 نقاط.

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