مدرب موريتانيا: هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه

أبدى أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا اعتقاده بأن هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه، في مباراة الفريقين التي شهدت فوز الفراعنة.

وقال عبده في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "حين تتلقى هدفا في الدقيقة 70 من كرة ثابتة فإن هذا يؤثر سلبا على اللاعبين".

وأضاف "ثم أتى الهدف الثاني ولكن تقنية الفيديو كان يجب أن تتدخل وتلغي هذا الهدف".

وتقام مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا بدون تقنية الفيديو.

وأوضح "لم نحصل على الفرصة للعودة في المباراة بعد ذلك".

وتابع "لعبنا ضد منتخب كبير مثل مصر ونتطلع لمباراة العودة".

واختتم "نحن الآن نتنافس مع البقية بعد مصر التي تأهلت عمليا. يجب أن نؤمن بأنفسنا للحصول على التأهل".

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

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أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

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وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.