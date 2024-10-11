محمود صابر: هذه أفضل لحظة في حياتي.. ومباراة الإياب صعبة ولكن

أبدى محمود صابر لاعب منتخب مصر سعادته بالفوز على موريتانيا وتسجيل مشاركته الدولية الأولى، حين أتى بدلا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 78.

وقال صابر في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "موريتانيا منتخب قوي ومنظم ويلعب على المرتدات وواجهنا صعوبة أمامه".

وأضاف "هذه مشاركتي الدولية الأولى وهذا شرف كبير لأي لاعب. هذه أفضل لحظة في حياتي وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".

وأكمل "متفائل للغاية وأشكر المدرب حسام حسن على هذه الثقة والدفع بي في أول معسكر لي مع المنتخب".

واختتم "مباراة الإياب ستكون صعبة ولكننا على قدر المسؤولية".

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

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أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

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وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.