ربيعة: لا يوجد منتخب ضعيف.. موريتانيا أغلقت المساحات ولن نلعب على التعادل

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

هدف رامي ربيعة - مصر × كاب فيردي

أبدى رامي ربيعة مدافع منتخب مصر سعادته بالفوز على موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "كنا نهدف لإسعاد الجماهير وإنهاء المباراة من البداية، حيث اعتادت الجماهير مؤخرا أننا نتقدم خلال الشوط الأول".

وأضاف "فريق موريتانيا قوي ومنظم وأغلق المساحات أمامنا بشكل كبير والمباراة لم تكن سهلة".

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وأوضح "لا توجد أسماء قليلة أو منتخبات ضعيفة فالكل لاعبيه محترفين ويجب أن نحترم الجميع. موريتانيا فريق منظم وقوي بدنيا وكنا نحاول الوصول لمرماه بعدة طرق".

وتابع "بين الشوطين تحدثنا عن ضرورة الهدوء وانتظار الهدف الذي سيأتي".

وعن المباراة المقبلة أمام موريتانيا في الجولة الرابعة أوضح "لن نضع في ذهننا أننا بحاجة لنقطة وحيدة من أجل التأهل بل سنلعب على الفوز. كل مباراة كأنها بطولة ولدينا مباراة متبقية على حسم التأهل ويجب أن نفوز بها لأننا نلعب باسم مصر".

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

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