الضحية رقم 29.. صلاح يضيف موريتانيا إلى سجله الدولي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

يواصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول تسجيل الأهداف بقميص الفراعنة، حيث وصل إلى 57 هدفا في 101 مباراة دولية.

وسجل صلاح ثاني أهداف منتخب مصر في شباك موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وانضم منتخب موريتانيا إلى قائمة ضحايا صلاح الدوليين، ليصبح المنتخب رقم 29 الذي يتلقى هدفا على الأقل من نجم ليفربول.

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ويقترب قائد منتخب مصر أكثر من لقب الهداف التاريخي للفراعنة والمسجل باسم حسام حسن المدير الفني الحالي لمصر.

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

ويفصل محمد صلاح 11 هدفا فقط عن معادلة حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي للفراعنة.

كذلك صلاح هو هداف منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ورفع رصيده في الصدارة إلى 20 هدفا.

وهذا هدفه الثالث تحت قيادة حسام حسن في 5 مباريات، كثاني أكثر المسجلين تحت قيادة المدرب الحالي، بعد محمود حسن تريزيجيه الذي سجل 5 أهداف.

وإليكم قائمة المنتخبات التي سجل صلاح في شباكها أهدافه الدولية الـ 57 حتى الآن:

النيجر - 5 أهداف

كينيا - 1

أوغندا - 4

تشاد - 2

توجو - 2

غينيا - 2

إفريقيا الوسطى - 1

تشيلي - 2

زيمبابوي - 4

موزمبيق - 1

البوسنة - 1

بوتسوانا - 3

تونس - 2

تنزانيا - 3

نيجيريا - 1

الكونغو - 3

غانا - 2

بوركينا فاسو - 1

البرتغال - 1

روسيا - 1

السعودية - 1

إيسواتيني - 1

الكونغو الديموقراطية - 1

جزر القمر - 2

غينيا بيساو - 2

المغرب - 1

مالاوي - 2

جيبوتي - 4

موريتانيا - 1

منتخب مصر منتخب موريتانيا محمد صلاح
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