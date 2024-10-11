يواصل مطاردة مدربه.. صلاح يسجل هدفه رقم 57 مع منتخب مصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في تسجيل هدفه رقم 57 بقميص منتخب مصر، في 101 مباراة دولية حتى الآن.

وسجل صلاح ثاني أهداف منتخب مصر في شباك موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقترب قائد منتخب مصر أكثر من لقب الهداف التاريخي للفراعنة والمسجل باسم حسام حسن المدير الفني الحالي لمصر.

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وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

ويفصل محمد صلاح 11 هدفا فقط عن معادلة حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي للفراعنة.

كذلك صلاح هو هداف منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ورفع رصيده في الصدارة إلى 20 هدفا.

وهذا هدفه الثالث تحت قيادة حسام حسن في 5 مباريات، كثاني أكثر المسجلين تحت قيادة المدرب الحالي، بعد محمود حسن تريزيجيه الذي سجل 5 أهداف.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهما في مباراة غير معتمدة رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة بوتسوانا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم يتم اعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

ويأتي ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين كالآتي:

1- حسام حسن 68 هدفا

2- محمد صلاح 57 هدفا

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا

4- أحمد حسن 33 هدفا

5- عمرو زكي 29 هدفا

6- عماد متعب 28 هدفا

7- حسن الشاذلي 25 هدفا

8- أحمد الكأس 25 هدفا

9= جمال عبد الحميد 21 هدفا

9= محمود تريزيجيه 21 هدفا

وبات صلاح اللاعب رقم 15 في تاريخ كرة القدم المصرية الذي يصل للمشاركة رقم 100 أو أكثر مع منتخب الفراعنة.

وافتتح محمد صلاح سجله في المشاركات الدولية بقميص منتخب مصر في 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص منتخب مصر، أحمد حسن قائد الفراعنة السابق برصيد 184 مباراة دولية.

وبذلك يكون لعب محمد صلاح 27 مباراة مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا و30 مواجهة ودية و24 بتصفيات كأس العالم و19 مواجهة في أمم إفريقيا بجانب مباراتين في كأس العالم.

ويشهد نادي المائة للاعبين المشاركين بـ 100 مباراة دولية أو أكثر بقميص منتخب مصر كل من:

- أحمد حسن 184 مباراة دولية

- حسام حسن (177)

- عصام الحضري (159)

- أحمد فتحي (135)

- إبراهيم حسن (131)

- هاني رمزي (122)

- وائل جمعة (114)

- عبد الظاهر السقا (112)

- أحمد الكاس (110)

- ربيع ياسين (108)

- أحمد شوبير (107)

- نادر السيد (104)

- حسني عبد ربه (102)

- محمد صلاح (101)

- محمد أبو تريكة (100)

- محمد النني (100)

منتخب مصر محمد صلاح تصفيات أمم إفريقيا
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