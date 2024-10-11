تريزيجيه هداف حسام حسن.. والعميد يفض الشراكة مع أجيري

تقدم منتخب مصر على موريتانيا بهدف محمود حسن تريزيجيه جناح الريان القطري في الدقيقة 69 من مباراة الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وبذلك سجل تريزيجيه هدفه الدولي رقم 21 في 77 مباراة بقميص الفراعنة.

وسجل جناح الريان القطري للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفيه أمام بوتسوانا في الجولة الثانية للتصفيات.

وهذا كان هدفه الخامس تحت قيادة حسام حسن، وهو هداف المنتخب تحت قيادته، يليه محمد صلاح بـ 3 أهداف ثم رامي ربيعة بهدفين.

بعدهم يملك مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي هدفا واحدا لكل منهم.

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هذا الهدف هو رقم 14 لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات، وبعده بدقائق سجل صلاح الهدف الخامس عشر.

وصار حسام حسن ثاني أكثر مدرب سجل معه تريزيجيه بقميص منتخب مصر برصيد 5 أهداف في 7 مباريات، ليفض الشراكة مع المكسيكي خافيير أجيري (4).

الأول هو البرتغالي روي فيتوريا الذي سجل معه تريزيجيه 8 أهداف في 14 مباراة.

وسجل تريزيجيه هدفين مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهدف وحيد مع حسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش، بينما لم يسجل تحت قيادة شوقي غريب، ولم يشارك تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.