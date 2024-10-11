التغيير الثالث.. استدعاء لاعب جديد لتعويض باكيتا في قائمة البرازيل

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

ماتيوش بيريرا

قرر دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل استدعاء ماتيوش بيريرا لاعب كروزيرو لمواجهة بيرو.

ويستعد منتخب السامبا لاستضافة بيرو فجر 16 أكتوبر الجاري في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيعوض بيريرا لاعب الهلال السعودي السابق غياب لوكاس باكيتا ضد بيرو.

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ويغيب لاعب وسط وست هام بسبب تراكم البطاقات الصفراء في تصفيات المونديال، إذ تحصل على بطاقة صفراء ضد تشيلي في الفوز بنتيجة 2-1.

صاحب الـ 26 عاما سيخوض أول مباراة له بقميص منتخب البرازيل، بعدما سجل 9 أهداف في 46 مباراة بقميص كروزيرو في 2024.

ويعد ذلك ثالث تغيير في التوقف الدولي الجاري الذي يضرب صفوف البرازيل.

فقبل لقاء تشيلي ضم دوريفال كل من ليو بيريرا وماتيوس بيريرا لتعويض غياب ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

وفاز منتخب البرازيل على تشيلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل إيجور جيسوس ولويز هنريكي هدفي البرازيل، فيما أحرز إدواردو فارجاس هدف أصحاب الأرض.

منتخب البرازيل صحح مساره في التصفيات بعد خسارة الجولة الماضية أمام باراجواي بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد منتخب البرازيل إلى 13 نقطة في المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

ماتيوش بيريرا البرازيل تصفيات كأس العالم
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