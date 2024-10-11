الدوري المصري سيدات – الأهلي يفوز في +90 في مباراة الكروت حمراء.. وانسحاب بعد شوط واحد
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 19:13
كتب : FilGoal
انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري المصري سيدات موسم 2024-25 بفوز مثير لـ الأهلي وانسحاب اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول.
وبدأت الجولة أمس الخميس، بفوز سيدات بيراميدز بنتيجة 6-0 على دلفي، والجونة 1-0 على إنبي.
الأهلي × وادي دجلة
انتصرت سيدات الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع على دجلة.
وجاء الهدف بتسديدة قوية من حبيبة عصام على يمين الحارس لتخطف 3 نقاط للأهلي.
وشهدت المباراة مشادة قوية بين لاعبات الفريقين قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.
وأشهر الحكم 4 بطاقات صفراء وتبعها ببطاقة حمراء لجيهان ممدوح لاعبة دجلة.
ثم أشهر بطاقتين حمراوين للجهاز الفني لدجلة بسبب الاعتراضات في الدقيقة 83.
الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تراجعت سيدات دجلة للمركز السادس برصيد 3 نقاط.
انسحاب بعد شوط
انتصرت سيدات مسار بنتيجة 7-0 في الشوط الأول على حساب اتحاد بسيون.
وانسحبت سيدات اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول وفقا لما نشره حساب نادي مسار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتصدر مسار الترتيب بـ 6 نقاط وبفضل فارق الأهداف.
فيما يتذيل اتحاد بسيون الترتيب بدون رصيد.
البنك الأهلي × الاتحاد
حققت سيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 9-0 على الاتحاد السكندري.
انتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0، وفي الثاني ضاعفت سيدات البنك من تفوقهن بنتيجة 6-0.
وارتقت سيدات البنك للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مسار.
فيما يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير بدون رصيد.
وانتصرت سيدات مودرن سبورت على الطيران بنتيجة 5-1.
وأصبحن في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واحتلت سيدات الطيران المركز الـ 16.
وحققت سيدات المعادي واليخت الفوز على بالم هيلز بنتيجة 2-1، محققين أول فوز لهم في الموسم.
وتختتم مباريات الجولة بلقا زد والزمالك في الرابعة عصرا.