الدوري المصري سيدات – الأهلي يفوز في +90 في مباراة الكروت حمراء.. وانسحاب بعد شوط واحد

انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري المصري سيدات موسم 2024-25 بفوز مثير لـ الأهلي وانسحاب اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول.

وبدأت الجولة أمس الخميس، بفوز سيدات بيراميدز بنتيجة 6-0 على دلفي، والجونة 1-0 على إنبي.

الأهلي × وادي دجلة

انتصرت سيدات الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع على دجلة.

وجاء الهدف بتسديدة قوية من حبيبة عصام على يمين الحارس لتخطف 3 نقاط للأهلي.

وشهدت المباراة مشادة قوية بين لاعبات الفريقين قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وأشهر الحكم 4 بطاقات صفراء وتبعها ببطاقة حمراء لجيهان ممدوح لاعبة دجلة.

ثم أشهر بطاقتين حمراوين للجهاز الفني لدجلة بسبب الاعتراضات في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تراجعت سيدات دجلة للمركز السادس برصيد 3 نقاط.

انسحاب بعد شوط

انتصرت سيدات مسار بنتيجة 7-0 في الشوط الأول على حساب اتحاد بسيون.

وانسحبت سيدات اتحاد بسيون بعد نهاية الشوط الأول وفقا لما نشره حساب نادي مسار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر مسار الترتيب بـ 6 نقاط وبفضل فارق الأهداف.

فيما يتذيل اتحاد بسيون الترتيب بدون رصيد.

البنك الأهلي × الاتحاد

حققت سيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 9-0 على الاتحاد السكندري.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0، وفي الثاني ضاعفت سيدات البنك من تفوقهن بنتيجة 6-0.

وارتقت سيدات البنك للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مسار.

فيما يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير بدون رصيد.

وانتصرت سيدات مودرن سبورت على الطيران بنتيجة 5-1.

وأصبحن في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واحتلت سيدات الطيران المركز الـ 16.

وحققت سيدات المعادي واليخت الفوز على بالم هيلز بنتيجة 2-1، محققين أول فوز لهم في الموسم.

وتختتم مباريات الجولة بلقا زد والزمالك في الرابعة عصرا.