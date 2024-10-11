منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع روسيا وديا

تعادل منتخب مصر تحت 17 عاما مع منافسه روسيا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما.

وتستضيف الإسكندرية دورة ودية بمشاركة 3 منتخبات مصر والكويت وروسيا مواليد 2007، و2008، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسجل بلال محمد هدف الفراعنة في الدقيقة 80 بعدما استقبل تمريرة رائعة من الجهة اليسرى ثم سدد بقوة لتسكن الكرة الشباك.

وتعادل منتخب روسيا في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ويضم منتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكأس ومحمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس.

ويستعد منتخب 2008 لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا نوفمبر المقبل.

وكان منتخب مواليد 2008 توج ببطولة شمال إفريقيا، وشارك فيها 5 منتخبات، الجزائر مستضيفة البطولة، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا.

وجمع منتخب مصر في البطولة 8 نقاط من فوزين أمام ليبيا 2-1 والمغرب 3-1، وتعادلين أمام الجزائر 1-1 وتونس 1-1.