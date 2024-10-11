إريكسن: لم يخبرني أحد بشأن مستقبلي في يونايتد.. وهذه رغبتي
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
شدد كريستيان إريسكن لاعب مانشستر يونايتد أن لم يخبره أي أحد في ناديه بشأن مستقبله، وكشف أيضا عن رغبته.
كريستيان إريكسن
النادي : مانشستر يونايتد
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.
وقال اللاعب الدنماركي لصحيفة إكسترا بلادت: "لا، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لم يكن لدي أي فكرة للرحيل، ولم يخبرني أي أحد في النادي بنية بأنه يريد بيعي أو أن علي الرحيل".
واختتم "أشعر حقا أنني وعائلتي في حالة جيدة هنا في المدينة".
وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى يونايتد قادما من برينتفورد في صفقة انتقال حر في صيف 2022.
ولعب إريكسن 8 مباريات خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.
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