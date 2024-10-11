الزمالك يقرر عدم التعاقد مع أوفي إيجاريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 18:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

أوفي إيجاريا - الزمالك ضد بتروجت

قرر نادي الزمالك عدم التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا.

أوفي إيجاريا

النادي : لاعب حر

الزمالك

وخاض اللاعب فترة اختبار بقميص الأبيض وشارك في مباراة ودية ضد بتروجت أمس الخميس، وانتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

وأوضح النادي عبر مركزه الإعلامي سبب عدم التعاقد مع اللاعب "الزمالك أراد اختبار اللاعب لمدة 10 أيام في حين سعى اللاعب لتوقيع العقود خلال 48 ساعة، وقرر عدم التعاقد معه".

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وشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

وشدد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الحالية كل من المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك.

كما ضم الفريق الثنائي جيفرسون كوستا وسيدي ندياي لفريق الشباب.

إيجاريا لا يلعب بأي فريق حاليا منذ رحيله عن ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

الزمالك أوفي إيجاريا
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