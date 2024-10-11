تقرير: ماتيب يعتزل كرة القدم

قرر جويل ماتيب لاعب ليفربول السابق اعتزال كرة القدم بعدما ظل بدون انتقال إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة في عمر الـ33.

جويل ماتيب النادي : ليفربول

وحسب صحيفة رور ناخريشتن الألمانية فإن ماتيب قرر اعتزال كرة القدم بالرغم من تلقيه عروض للعب.

وأفادت الصحفية أن نادي هامبورج عن طريق أحد أعضاء طاقم الكشافة تواصل مع اللاعب لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواب ماتيب هو أنه لم يعد لاعبا بعد الآن، وبذلك قرر اعتزال كرة القدم.

ورفض نادي ليفربول تجديد عقد اللاعب الكاميروني في الموسم الماضي ليرحل كلاعب حر.

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم ماتيب إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده في صيف 2016.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.